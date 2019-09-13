Decir lo que es…
eso sigue siendo la acción
más revolucionaria.
Rosa LuxemburgoConoce más
Quiénes Somos
Fundación Rosa Luxemburgo (Rosa-Luxemburg-Stiftung) es una institución de formación política con oficinas en África, América, Asia, Europa y Oriente Medio.
Buscamos contribuir a la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria, promoviendo talleres, seminarios, investigaciones, reflexión y debate sobre alternativas al capitalismo.
Abogamos por un diálogo entre el Norte y el Sur Global realizado en pie de igualdad. Desde sus inicios en 1990, el trabajo de la Fundación se ha adherido al legado de su homónima, la líder socialista polaca-alemana Rosa Luxemburgo, y busca representar el socialismo libertario con un enfoque internacionalista inquebrantable.
Especiales
Pensar la ciudad a través del alimento
Esta serie nace de una convicción profunda: el alimento no es solo aquello que consumimos,...
Las fuerzas del trabajo
¿A dónde va la clase obrera? Tendencias recientes y desafíos en medio de una nueva...
El Futuro de nuestro Alimento: Construir un horizonte común desde el poder popular
Esta serie de entrevistas recupera la voz de referentes venidos de Colombia, Chile, Uruguay, Brasil...
Debates y Análisis
Para Siempre, Nunca Más. Registros de las jornadas
Entre el 22 y el 24 de marzo de 2026 impulsamos un ciclo de actividades junto a movimientos populares y…
Las fundaciones alemanas en Argentina nos pronunciamos en conjunto
Las fundaciones políticas alemanas Heinrich Böll, Rosa Luxemburgo y Friedrich Ebert, expresan su reconocimiento a la sociedad argentina.
Fundaciones alemanas debatieron la vigencia del pensamiento de Hannah Arendt en Buenos Aires
En memoria del 50° aniversario del fallecimiento de la filósofa alemana Hannah Arendt (1906-1975), el Goethe-Institut y la Cátedra Libre…
#ChauUltraderecha | Seminario “Estrategias de izquierdas frente a la ultraderecha”
Como parte del trabajo de sistematización y memoria colectiva del encuentro, publicamos los registros audiovisuales de los tres paneles del…
Presentación del libro “Huelga de masas, partido y sindicato” de Rosa Luxemburgo: debates actuales desde la clase trabajadora
Nos encontramos en una jornada de reflexión colectiva sobre el pensamiento de Rosa Luxemburgo y su vigencia para las luchas…
La memoria como compromiso político frente al autoritarismo
En el marco de una visita institucional a Argentina, las y los directores de las oficinas de la Fundación Rosa…
Hidrógeno verde. ¿Transición o colonialismo?
En este nuevo #BoletinRosaLux reunimos materiales clave que resultan de esta coordinación, para abordar críticamente este debate. Una invitación a…
Mediateca
Caudales | Cortometraje
Este documental busca despertar la inquietud en el espectador sobre la importancia del agua como…
Dhanna, Campesina y Trava
Durante dos años, Ceci Suau y Carlos Julio conversaron con Dhanna. Entre llamadas, emails y…
Memoria y poder en clave territorial: desafíos democráticos en América Latina
En el marco de la Feria del Libro de los Derechos Humanos – Memoria en…
DETRÁS DE LA LIBERTAD
Un recorrido de la mano de Soledad Vallejos y Alejandro Bercovich para entender quiénes son…
Nuevas derechas, viejas recetas: un debate necesario entre América Latina y Europa
En el marco de la visita de Philip Degenhardt, director del Centro para el Diálogo…
IV Encuentro Feminismo Sindical en #RadioRosa
La actividad buscó debatir colectivamente los impactos de las políticas de ajuste y el avance…