❝Decir lo que es - eso sigue siendo la acción más revolucionaria"

Presentación de la Revista “𝗥𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮: 𝗘𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗙𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀” y descarga

Se cumplieron 10 años del grito colectivo de #NiUnaMenos, y nos parece una buena excusa para encontrarnos a balancear esta década en la que los feminismos construimos un movimiento de transformación de una profunda radicalidad.

Audiovisuales